Тысячи детей из регионов России остались без отдыха в Крыму

Около 12 тысяч детей из разных регионов России не смогут отдохнуть этим летом в Крыму из-за отмены авиасообщения. Об этом сообщила заведующая отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования РК Ирина Карнацкая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму действует 337 детских оздоровительных центров, в том числе 50 загородных лагерей. Заключены контракты с другими территориями России на отдых порядка 40 тысяч детей. Но более четверти из них не приедут.

" Были заключены контракты, были устные договоренности, но они отменились. И порядка 12 тысяч детей у нас не смогли приехать. В основном, из-за проблем с логистикой, – рассказала Карнацкая. – Однако основная часть детей, которые планировали, едут. Мы надеемся, что договоры еще будут заключаться и дети смогут приехать».

Возможно, освободившие места закроют за счет юных крымчан: пока путевки предусмотрены лишь для двух сотен крымских детей.

Симферополь, Лиана Макоба

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