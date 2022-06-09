«Я поражён» – Дуда жёстко раскритиковал Шольца и Макрона за «разговоры с Путиным»

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их регулярные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

В своей провокационной манере Дуда сравнил эти телефонные звонки в Москву с гипотетическими звонками европейских лидеров Гитлеру в разгар Второй мировой войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Я поражен всеми этими переговорами, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине... Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй Мировой Войны? Кто-то утверждал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо?!», – закричал польский президент, отвечая на вопрос журналиста о возможности найти вместе с РФ пути разрешения украинского конфликта.

Отметим, что Польша вместе с Великобританией и прибалтийскими странами настаивают на продолжении боевых действий президентом Зеленским до «полной победы Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»