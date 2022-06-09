В Севастополе вырастут тарифы на коммуналку – существенно

В Севастополе вырастут тарифы на коммунальные услуги – существенно.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении по тарифной политике, с 1 июля электорэнергия подорожает на 5,5%: для населения 1 кВт (при потреблении не более 150 кВт в месяц) будет стоит 3,8 рубля.

На 5% подорожает и теплоснабжение – до 2 тысяч 617,2 руб за гигакалорию. За воду придется платить на8% больше: кубометр будет стоить 44,3 руб.

Самый большой рост отмечается в тарифах на вывоз мусора: один кубометр твердых коммунальных отходов будет стоить 460,5 рублей, что на 19% выше сегодняшней цены этой услуги.

Севастополь, Илья Пелехов

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