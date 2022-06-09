Власти Украины предложили владельцам повреждённого жилья ждать российских денег

Украинцы, чьё жилье повреждено из-за боевых действий, должны востанавливать его за свой счёт. Все расходы им компенсируют потом – из денег, конфискованных Западом у РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал – государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы», – написал Шмыгаль в своём телеграм-канале.
Симферополь, Валентин Карамазов
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