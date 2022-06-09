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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 9 июня 2022, 17:13 мск

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Экс-министр обороны Украины рассказал, когда будет «системное контрнаступление» ВСУ

Украина «обязательно освободит» занятые Россией территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, отвечая на вопрос о сроках контрнаступления ВСУ и «освобождения Украины».

По его словам, осталось только дождаться «ослабления давления России», и тогда украинская армия сразу же перейдёт в широкое наступление и «опрокинет противника».

«Как только они ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления», – пообещал он.

Отметим, ранее власти РФ уже предупредили Киев, что продвижение российской армии будет идти до тех пор, пока ВСУ не прекратят сопротивление и не сложат оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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