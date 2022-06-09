В ДНР приговорили к смерти иностранных наёмников

Верховный суд ДНР вынес смертный приговор двум англичанам и марокканцу, воевавшим на стороне Украины против Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили донецкие СМИ.

К исключительной мере наказания приговорены Эйден Аслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим.

Ранее они частично признали вину в суде и сознались в прохождении обучения с целью террористической деятельности.

«По статье 232 УК республики (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), по которой наемники признали вину, им грозит до 20 лет лишения свободы. По совокупности обвинений всех троих может ожидать смертная казнь», – сообщали в прокуратуре ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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