Лишь 2 процента крымских пляжей получили оценку качества по стандартам Ростуризма

Лишь 2% крымских пляжей прошли сертификацию и получили оценку качества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно новым российским стандартам, разработанным Ростуризмом, пляжам присваивается желтый, зеленый или синий флаг, указывающий на категорию к которой относится зона отдыха.

Самая простая – «желтая»: на таких пляжах должны находиться посты спасателей, стойки со спасательными кругами, пункты для радио- или телефонной связи с экстренными службами, туалеты и кабинками для переодевания.

Более высокая категория – «зеленая». Здесь к вышеперечисленному необходимо добавить медпункт, шезлонги, детские и спортивные зоны, парковки для личного транспорта.

Самая высокая – синяя категория. Пляжи под синим флагом должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, выделены зоны аттракционов и водных видов спорта, а также участки для тех, кто плохо плавает.

При этом не менее 20% территории должно быть общедоступной.

Главным требованием для пляжей всех категорий должна быть безопасность, поэтому и прилегающая акватория, и береговария территория должны регулярно очищаться от стекла камней и мусора.

Пляжи, получившие сертификат, вносятся в Федеральный перечень туристских объектов.

Например, в Сочи «синий флаг» получили 23 территории.

А в Крыму на сегодняшний день всего сертифицировано 13 пляжей. 7 из них находятся в категории зеленого флага и 6 – синего (2 в Севастополе и 4 в Ялте).

Симферополь, Лиана Макоба

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