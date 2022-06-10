Спикер украинской власти слышит голоса и гоняет бесов

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович слышит голоса, ставит диагнозы и лечит взглядом, а также подрабатывает экзорцистом. Правда, клиент потом умирает. Об этом рассказал сам спикер офиса Зеленского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в очередном видеопослании миру Арестович заявил, что дьявол существует. И он, Арестович, умеет его изгонять силой мысли.

В качестве доказательства советник главы офиса Зеленского рассказал, как «лечил» ребенка в одном из монастырей под Киевом. Правда, не уточнил, когда это было. Не сообщил, и почему именно его пригласили к «пациенту». Зато уточнил, что речь о его первом клиенте и рассказал, как это было:

«Четырехлетний ребенок выгибается и кричит так, что разбрасывает четырех здоровенных монахов, которые его пытаются удержать. Причем рев такой даже не медвежий, чисто демонский, сатанинский. Я сажусь, смотрю на него, я понимаю, что у мальчика подселение в чистом виде».

Как выяснилось, Арестович не знал, что с этим делать, но ему подсказал «внутренний человек»: следуя его указаниям новоявленный экзорцист 4,5 часа смотрел мальчику в глаза, пока сатана не ушел. Правда, мальчик на следующий день умер, но, заявляет Арестович, он знал это заранее.

Напомним, у главного голоса украинской власти весьма причудливая биография. После школы он поступил на биологический факультет в университет имени. Тараса Шевченко, но учебу бросил и устроился в театр, потом окончил Одесский институт сухопутных войск и работал в ГУР Министерства обороны Украины. Но потом стал артистом телерекламы: помогла продавать водку и шоколад, параллельно снимался в сериалах. Его самая известная роль – певичка Люся в фильме «Не бойся, я рядом».

Все эти занятия он совмещал с обучением эзотерике, психологии, манипуляциям, теологии. И вот теперь, как выяснилось, подрабатывает экзорцистом. Отметим, что согласно религиозным источникам, изгнание бесов – это довольно сложный обряд, но Арестович, по его словам, управляется с нечистой силой одни взглядом.

Киев, Платон Ефимчук

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