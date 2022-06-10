В Херсонской области на границе с Крымом выросли огромные автомобильные пробки: некоторые водители ждут более суток, чтобы попасть на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы возникли на линии Чонгар – Джанкой: здесь скопились фуры, везущие из Запорожской и Херсонской областей зерно, фрукты и овощи, а также те, кто едет в Крым по личным делам.

Проблема в том, что пункты пропуска не готовы к такому наплыву: они могут обслуживать до 100 грузовиков в сутки, а поток превышает расчетные показатели в 10 раз.

Власти Крыма обещают к концу следующей недели завершить переоборудование пропускных пунктов: в каждом направлении добавят по 4 дополнительных полосы и выделять отдельные коридоры для грузовиков, общественного и легкового транспорта.

Джанкой, Олег Яковенко

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