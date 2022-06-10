В Крыму эвакуированы сотрудники администраций, судов и вузов

В Крыму опять большой переполох – из-за угрозы взрыва эвакуированы сотрудники ряда администраций, судов и вузов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили сегодня в мэрии Джанкоя, Евпатории и Ялты.

В Симферополе по этой же причине пришлось эвакуировать Железнодорожный, Киевский и Центральный районный суды, Верховный суд РК и суд Симферопольского района. Аналогичная ситуация отмечена в суде Бахчисарайского района, в Белогорском и Евпаторийском горсудах.

Кроме того, информация о возможности взрыва поступила в Крымский федеральный университет имени Вернадского, его филиалы в Ялте и Евпатории, в Крымский университет культуры искусств и туризма.

Все здания проверяют спецслужбы.

Симферополь, Олег Яковенко

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