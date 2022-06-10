Крым получил новый статус: полуостров стал транзитной территорией. Об этом заявил советник главы РК Олег Крючков.

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса, – цитирует чиновника РИА Новости. – Крым впервые обрел статус транзитной территории».

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии сухопутного автомобильного коридора из Ростова-на-Дону в Крым через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. В ближайшее время планируется восстановить полноценное железнодорожное сообщение.

Симферополь, Олег Яковенко

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