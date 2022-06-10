В Ялте «накрыли» фотоживодеров

В Ялте у уличных фотографов изъяли животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе крымского УМВД, фотоживодеров, навязывающих свои услуги туристам обнаружили на набережной Ялты, на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо», у водопада Учан-Су, на плато Ай-Петри и в парке Воронцовского дворца.

Владельцы животных содержали своих питомцев в ужасных условиях и не заботились о безопасности клиентов.

Изъято 22 зверя: 9 обезьян, 6 шиншилл, 4 совы, осел, лемур и попугай ара. В отношении фотографов возбуждены уголовные дела.

Ялта, Лиана Макоба

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