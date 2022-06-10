Мошенники начали атаковать через мессенджеры

Мошенники начали атаковать крымчан через популярные мессенджеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по РК, преступники представляясь сотрудниками известного банка уговаривают установить на смартфон специальное приложение – чтобы обеспечить безопасность при денежных переводах. Если человек скачивает программу по предложенной ссылке, мошенники, получив удаленный доступ к его телефону и банковскому сервису, выводят с его счетов все деньги.

Правоохранительные органы напоминают: сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. В любом случае легитимность звонившего можно проверив, самостоятельно перезвонив в банк на горячую линии. Разумеется. делать это надо до того, как выполнять поступающие по телефону «рекомендации».

Симферополь, Олег Яковенко

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