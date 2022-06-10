«Морально устали и теряем Украину» – в Британии призывают Зеленского прекратить военное сопротивление

В западной прессе растёт волна публикаций с призывами к Киеву начать мирные переговоры и завершить военный конфликт на Украине, как можно скорее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз тревожный текст вышел на страницах британского издания The Guardian.

Авторы боятся, что продолжение боевых действий внесёт раскол в «единую позицию» стран НАТО по наращиванию поставок вооружений Киеву. В тоже время экономика Украины разрушится настолько, что Западу уже нечего будет восстанавливать и интегрировать.

«Цены на продукты питания и топливо во всём мире стремительно растут. НАТО было едино в первые 100 дней войны, но со временем в нём возникнут разногласия. Ситуация на Украине повсеместно рассматривается в качестве актуальной сегодня, но чем дольше будет продолжаться война, тем больше риск того, что определённость моральных ориентиров улетучится», – пишут британские журналисты.

«Украина должна сохранить и использовать благосклонность международных партнёров, которой она сейчас пользуется, для восстановления своей экономики, инфраструктуры и демократии, а не для закупки новых вооружений. Послевоенное восстановление уже представляется масштабным мероприятием, которое, в лучшем случае, займет десятилетие или больше и потребует помощи со стороны Запада на сотни миллиардов долларов», – переживают авторы.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше Украина будет разрушена и тем дороже обойдётся восстановление. Между тем, затянувшийся конфликт увеличивает риск углубления коррупции, большей централизации и персонализации власти в Киеве, которые преследовали Украину в прошлом и препятствовали укреплению украинской демократии.

Западные лидеры должны понять: Украина не выиграет эту войну на поле боя. Запад тоже. Он выиграет её, когда Украина станет здоровой, процветающей демократией. Это уже сейчас является вызовом и большой проблемой. Затянувшаяся война не облегчит ситуацию», – подводит итог The Guardian.

Симферополь, Валентин Карамазов

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