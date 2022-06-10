В команде Зеленского ждут ударов по «правительственному кварталу» Киева

Последние жестокие обстрелы Донецка и других городов ДНР украинской артиллерией привели руководство киевского режима к резонной мысли о возможном ответе армии РФ ракетными ударами по административным государственным зданиям в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что власти готовятся к такому сценарию, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Главная опасность грозит правительственному кварталу Киева. Он остаётся потенциальной целью для ракет армии РФ», – сказал глава МВД.

Он не исключает и сухопутного наступления на Киев.

«Поэтому идет серьезная подготовка – подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу», – добавил Монастырский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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