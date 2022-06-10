Севастопольская чиновница получила взятку автомобилем

В Севастополе чиновница департамента транспорта получила взятку автомобилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из компаний в рамках госконтракта на реконструкцию моста должна была заменить окна в жилых и общественных зданиях на прилегающей к мосту территории. Стоимость этих работ превышал 6,6 млн рублей.

В числе прочего нужно было установить вентиляционные клапаны общей стоимостью более 850 тыс рублей. Подрядчик этого не сделал, но сотрудница департамента, осуществляющая контроль на данном участке, подписала документы о принятии работ.

А в качестве вознаграждения попросила у подрядчика предоставить ей во временное безвозмездное пользование автомобиль «Audi Q-5», а также отремонтировать и оплатить услуги по ремонту транспортного средства «SEAT Ibiza» на сумму более 45 тысяч рублей.

Чиновницу уволили за утрату доверия. В отношении нее возбуждено уголовное дело за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Севастополь, Лиана Макоба

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