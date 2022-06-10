В Севастополе сработала система противовоздушной обороны

В небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны.
«След от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, можно было увидеть над южной частью города в районе Карантинной и Песочной бухт»,– сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Видео следа появилось и в соцсетях.
Министерство обороны ситуацию пока не комментирует. Губернатор Севастополя заявил, что тревога была учебной:
«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны, – написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. – Родной город под надёжной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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