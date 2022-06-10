В Крыму продлили режим высокого уровня опасности

В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов:

«В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июня 2022 года до 20:00 25 июня 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

• на объектах республиканских министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»