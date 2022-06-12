Запад поможет Украине не потерять слишком много территорий – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что центральная киевская власть утратит контроль над целым рядом территорий в результате специальной военной операции РФ. Однако Запад «приложит все усилия», чтобы Украина «заплатила наименьшую цену» за подписание мира.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом Столтенберг заявил западным журналистам.

Он отметил, что в итоге Киев сам будет принимать решение за столом переговоров, а НАТО пока продолжит поставлять оружие.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул при этом, что военные НАТО не участвуют в боевых действиях, а сам Альянс выступает против распространения конфликта за пределы Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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