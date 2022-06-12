На Украину отправили 220 тел нацистов из «Азовстали»

Украина во время двух последних обменов телами с ДНР и РФ получила тела 220 неонацистов, уничтоженных в «Азовстали».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-командир националистического батальона Максим Жорин.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры о возвращении ещё одной большой партии тел.

Уже возвращённые тела сейчас находятся в Киеве. По словам Жорина, многие из них «в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно». Идентификация, по его информации, может занять до нескольких месяцев, она потребует сложных экспертиз.

Отметим, что неонацисты хранили тела своих погибших сослуживцев в подвале «Азовстали» в не охлаждаемых рефрижераторах, а часто – просто вповалку в дальних помещениях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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