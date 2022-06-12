Мы не позволим Европе успокоиться – министр обороны Украины

Страны ЕС отделались от Украины «ограниченными поставками» вооружений и сейчас умывают руки с «определённым чувством облегчения».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в интервью журналу The Economist заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ему часто в личных разговорах с французским и немецким министрами обороны приходится «выпускать пар», однако они всё пропускают мимо ушей.

«Или Европа не совсем понимает, что происходит, или же она прекрасно понимает, но устала и готова смириться с мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев», – негодовал он, и добавил, что Киев намерен «остро поставить вопрос» перед странами ЕС о срочном увеличении поставок вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»