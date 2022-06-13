Зеленский подбивает евреев США на тотальную войну с Россией

Американские евреи должны сделать всё, чтобы заставить страны Запада ускорить поставку всех видов вооружений на Украину и ввести «адские санкции» против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления перед участниками американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.

В оправдание таких действий против РФ Зеленский собрал все штампы украинской пропаганды.

«Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве. Российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру. Откровенно антисемитские высказывания главы МИД России стали причиной скандала мирового уровня», – вещал украинский президент.

По его словам, из-за нехватки у Украины «мощного вооружения, количество жертв среди украинцев растет, а война затягивается».

Симферополь, Валентин Карамазов

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