Боевые действия на Украине продлятся долго, что обернётся потерей новых территорий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Сергей Рахманин.

При этом он утверждает, что украинская армия сейчас упорно «идёт к победе» – сражается, терпит и занимается «обескровливанием войск РФ», а затем якобы перейдёт в «широкомасштабное контрнаступление» и «освободит все территории».

«Война не закончится, к сожалению, ни завтра, ни послезавтра. Бои будут еще очень продолжительные, очень кровопролитные и, к большому сожалению, нам еще придется терять территории.

Но это не означает, что мы свернули с пути к победе. Победа предусматривает длинную, тяжелую работу, и победа эта достигается при помощи ресурсов, которых нам пока что на сегодня не хватает для того, чтобы осуществлять контрнаступление эффективно и начинать уже масштабно освобождать наши территории.

Пока что нам нужно обескровить врага, чем, собственно, украинские военные невероятной ценой занимаются на территории Донецкой и Луганской областей», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Отметим, что в ВСУ из-за огромных потерь наблюдается кадровый голод, который решается путём принудительного призыва неподготовленных граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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