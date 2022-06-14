Ждите сюрпризов: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: на полуострове ожидаются ливни и прочие неприятные сюрпризы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем и в течение 15 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Крымчанам и туристам рекомендуют в непогоду выходить в море, не находится в пешеходных переходах, не проходить мимо высоких деревьев, рекламных конструкций и дорожных знаков.

Отметим, что вода у берегов Крыма прогрелась до +21 – +23 градусов Цельсия, но купаться в штормящем море не стоит.

Симферополь, Лиана Макоба

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