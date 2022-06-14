В Крыму придется уничтожить персиковые деревья

В Крыму придется уничтожить ряд персиковых деревьев – на них обнаружен опасный вредитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в двух персиковых садах Журавского сельского поселения (Кировский район) выявлена шарка (оспа) сливы. Это одно из наиболее опасных вирусных заболеваний косточковых культур. Наиболее часто деревья заражаются во время обрезки, если использовались грязные, необработанные инструменты либо садовод до этого имел контакт с пораженной культурой и не продезинфицировал руки. Кроме того, переносить вирус могут тля и цикады.

Симптомы заболевания проявляются на листьях, побегах, коре, листочках, плодах и косточках. Сначала появляются хлоротичные пятна на юных листочках, похожие на колечки либо извилистые линии. Особенно они видны, если листок смотреть на просвет. Если заболевание прогрессирует, то листья получают яркую мраморную расцветку с желто-изумрудными участками.

Когда появляются плоды, вирус поражает и их. Собирать плоды с зараженных деревьев категорически запрещено. При этом заболевание не лечится – единственным методом ликвидации очага заражения является выкорчевка пораженных деревьев.

На зараженной территории установлена карантинная зона. Владельцы садов должны локализовать и уничтожить очаги заражения за свой счет.

Симферополь, Лиана Макоба

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