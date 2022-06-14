Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская получила новое назначение

Экс-прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, бывшая Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде и бывшая заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская получила новое назначение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подвижках в карьере сообщила сама Поклонская в своем Telegram-канале: «Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова, – написала она, добавив, что прекращает публичную деятельность.и ведение соцсетей. – Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ». Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ».

Москва, Игорь Юров

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