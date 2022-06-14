Крым и Севастополь вошли в тройку регионов с самым недоступным жильем

Крым и Севастополь вошли в тройку российских регионов с самым недоступным жильем.

Исследование провели эксперты РИА «Новости»: рассчитывалось минимальное количество лет, необходимых семье из двух взрослых со средней в регионе зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Предполагалось, что семья использует для этого все средства, которые остаются после затрат на поддержание текущей жизни, и накопления в виде депозитов в банках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольше всего – более 17,5 лет придется копить жителям Кабардино-Балкарии. Севастополь на 2 месте – горожанам придется откладывать на квартиру более 16 лет. Крым на третьем – здесь понадобится 15,8 года. В пятерку так же вошли Чечня и Алтайский край, где необходимую для покупки жилья сумму можно собрать за 14,5 лет.

А быстрее всего могут приобрести квартиру в Магаданской области – всего 2,3 года.

Авторы исследования отмечают: в целом по стране доступность жилья на вторичном рынке снизилась: если в прошлом году среднестатистическая российская семья могла накопить на типовую двухкомнатную квартиру за 4,7 года, то теперь – минимум за 5,7.

Симферополь, Лиана Макоба

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