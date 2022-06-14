Зеленский обвинил Байдена в бездействии накануне спецоперации РФ

США должны были превентивно закрыть воздушное пространтво над Украиной, обеспечить Киев всеми видами тяжёлых вооружений и ввести все санкции против РФ до 24 февраля 2022 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Джо Байдена о том, что Киев в феврале не прислушался к предупреждениям США о возможном «вторжении РФ».

«Если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент России был превентивно остановлен? Вот как я бы ответил на этот вопрос», – сказал Зеленский.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк предложила не делать сенсацию из слов Байдена о беспечности Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»