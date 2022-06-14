В Херсонской области начинают борьбу с саботажниками

Власти Херсонской области предупредили сотрудников учебных и медицинских заведений, а также организаций ЖКХ об ответственности за саботаж.

«Наша задача – организовать работу всех систем и служб региона, в том числе процесс обучения детей, медицинское обслуживание и др. И если чиновники играют в «политиканство» – они являются врагами наших жителей, – заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. – Выходит, что они делают все, чтобы дети не учились, чтобы медицина не работала, чтобы любой процесс организации на местах был заблокирован».

То же касается должностных лиц и сотрудников предприятий области, которые бросили свои рабочие места, подчеркнули в администрации. На освободившиеся посты назначаются временно исполняющие обязанности, которые и займутся выявлением саботажников.

В ВГА отмечают, что в области создаются все необходимое условия для работы. Так, предприниматели и юридические лица, вставшие на учет и выбравшие один из режимов налогообложения – налог с оборота или единый налог освобождаются от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством.

Херсон, Платон Ефимчук

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