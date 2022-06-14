В Севастополе вынесли приговор женщине, угрожавшей убить дочь

В Севастополе вынесли приговор женщине, угрожавшей убить собственную дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанку нельзя назвать образцовой матерью: она злоупотребляет алкоголем, обижает ребенка, бьет и не исполняет даже элементарных родительских обязанностей – вплоть до того, девочка ходит голодной и в одежде не по сезону.

В мае прошлого года, в очередном пьяном угаре, женщина схватила нож, начала им размахивать и угрожать убить дочь. Девочка рассказала об этом бабушке, которая вызвала полицию.

Суд приговорил мамашу к 460 часам обязательных работ и лишил ее родительских прав. 11-летнюю девочку передали под опеку в другую семью.

Севастополь, Лиана Макоба

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