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Вторник, 14 июня 2022, 18:50 мск

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Премьер Португалии призвал прекратить дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Фото: president.gov.ua

Предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза не своевременно и не решит проблемы этой страны. Бесконечные дебаты об этом лишь демонстрируют разногласия в ЕС, «делая подарок Путину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью Financial Times.

По его словам, он в целом не против евроустремлений Украины, но считает, что сейчас есть дела поважнее, чем предоставление ей статуса кандидата.

«Я сосредоточен на том, чтобы получить на следующем Европейском совете чёткое обязательство о срочной поддержке и создать долгосрочную платформу для поддержки восстановления Украины. Это мой приоритет. Самое главное – это не юридические дебаты об Украине, а практические поставки», – рассуждает Кошта.

Он согласен с идеей президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества вне Евросоюза, в которое бы вошли страны, желающие получить статус кандидата в ЕС, включая Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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