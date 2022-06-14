«Москва побеждает» – в США заявляют, что экономика России оказалась выносливее американской

В Вашингтоне не учли, что в периоды острого геополитического противостояния выживает не та экономика, где царствуют финансовые и прочие услуги, а та – у которой в распоряжении есть все виды сырья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный в США политический эксперт и журналист Джимми Дор.

Он предрекает поражение Запада в экономическом противостоянии с Россией и «полную реорганизацию глобальной экономики».

«Несмотря на санкции и бойкоты, Россия до сих пор собирает по 800 млн долларов в день с продаж нефти и газа, и это даже больше, чем в прошлом году. Пока мы платим 9 долларов за галлон бензина в Калифорнии, российский рубль становится самой крепкой валютой в мире. Россия побеждает в противостоянии экономик.

Война на Украине заставила нас осознать, что экономика России гораздо важнее, чем мы думали. У нас в США всё основано на услугах, а русские – производят и добывают. Сектор услуг безбожно переоценен по сравнению с добычей нефти, газа и металлов или сельским хозяйством. Когда идет противоборство, гораздо важнее обеспечить людей тем, что действительно важно для выживания – едой и энергией, чем неосязаемыми услугами. И попытка разорвать связи с Россией будет означать полную реорганизацию глобальной экономики», – приводит перевод заявления эксперта телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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