На Украине повестки в армию раздают на пляжах

На Украине загреметь в армию можно, зайдя на пляж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные вместе с полицией патрулируют пляжи в Одессе и выдают повестки в военкомат всем мужчинам призывного возраста, независимо от их прописки. Например, накануне, по даны местных СМИ, призывниками стали 27 отдыхающих.

Отметим, что вообще-то заходить на одесские пляжи гражданским запрещено, но этот запрет повсеместно нарушается.

Одесса, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»