Маршрут из Ростова в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских

Транспортный коридор из Ростова-на-Дону в Крым через Мариуполь стал доступен для гражданских. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как уже сообщал «Новый День», об открытии сухопутного маршрута через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 7 июня, на следующий день глава РК Сергей Аксенов уточнил: пока коридор доступен только для военных и доставки продовольствия. Теперь Рогов утверждает, что дорогой могут воспользоваться и гражданские:

«Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной, – цитирует Рогова ТАСС. – Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует».

Судя по потоку машин на границе с Крымом, коридор доступен для гражданского транспорта в обе стороны.

Запорожье, Платон Ефимчук

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