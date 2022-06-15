В Крыму собираются застроить уникальную бухту

Бухта Капсель в Судаке все-таки будет застроена – здесь собираются организовать туристcко-образовательный кластер «Таврида. АРТ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до недавнего времени бухта отличалась нетронутой природой и привлекала любителей «дикого отдыха». Однако несколько лет назад здесь начали проводить фестиваль «Таврида. АРТ»: территорию огородили и часть застроили временными домиками и конструкциями. И теперь на этой собираются развернуть туристический кластер, который претендует на роль первого молодежного курорта страны.

Соответствующее соглашение, подписанное Федеральным агентством по делам молодежи, Республикой Крым, городским округом Судак и АНО «Центр развития культурных инициатив», предусматривает создание многофункционального комплекса, в который войдут центр молодежного творчества и образования (уже действует на площадке арт-кластера «Таврида»), образовательный центр, запуск которого намечен весной 2023 года, а также спортивно-физкультурный комплекс и санаторно-курортную зону.

В рамках проекта планируется строительство гостиниц, кампусов, парковочных и городских пространств. Обещают и благоустройство набережной с созданием современных пляжей.

Между тем, крымские ученые еще год назад обращались к властям с просьбой остановить строительство образовательного центра «Арт-Резиденция «Таврида» в восточной части бухты Капсель. Они считают, что застройка этой территории и резкое увеличение антропогенной нагрузки угрожают как самой бухте, так и мысу Меганом, являющимся уникальными территориями: здесь не только в большом количестве обитают краснокнижные виды и эндемики Крыма, но в близком к эталонному состоянию находится субаквальный комплекс средиземноморских субтропиков Крымского полуострова.

С 2007 года Меганом носит статус памятника природы. Правда, к этому времени на мысе уже располагались военные объекты и ветряная электростанция. Поэтому территория природоохранного объекта охватила лишь юго-западную часть полуострова с прилегающей акваторией моря. Одновременно по всему периметру была установлена его буферная зона, призванная нивелировать антропогенную нагрузку на памятник природы. Был устанавлен особый природоохранный режим, запрет на строительство, заезд автотранспорта, разбивку палаток. Это и позволило сохранить меганомские ландшафты и прилегающую бухту.

Однако администрация Судака решила пересмотреть границы охранной территории и отдала буферную зону под застройку. Ученые настаивают на восстановление охраной зоны в границах 2007 года, но, похоже, теперь это уже невозможно.

Судак, Лиана Макоба

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