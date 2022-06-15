В Симферополе собаки растерзали лебедя

В Симферополе бродячие собаки растерзали лебедя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Гагаринском парке от скульптуры «Три грации. Шансов выжить у птицы не было.

В администрации города пообещали «отловить этих животных и изолировать». Если в дальнейшем псы не будут проявлять агрессию, их могут чипировать и отпустить.

В мэрии признают, что получают много жалоб на бродячих животных, а Госсовете РК заявляют, что проблему необходимо решать на федеральном уровне.

Симферополь, Лиана Макоба

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