В Симферополе собаки растерзали лебедя

В Симферополе бродячие собаки растерзали лебедя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Гагаринском парке от скульптуры «Три грации. Шансов выжить у птицы не было.
В администрации города пообещали «отловить этих животных и изолировать». Если в дальнейшем псы не будут проявлять агрессию, их могут чипировать и отпустить.
В мэрии признают, что получают много жалоб на бродячих животных, а Госсовете РК заявляют, что проблему необходимо решать на федеральном уровне.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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