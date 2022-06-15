На Украине арестовали активы топливной компании за «финансирование России»

Служба безопасности Украины инициировала арест автозаправок белорусской топливной компании из-за «связей с Москвой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заблокированы корпоративные права и банковские счета на общую сумму почти в 20 млн гривен. Все это передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Судя по опубликованному на ресурсах СБУ фото, речь идет о БНК-Украина» – дочерней структуре спецэкспортера Белорусской нефтяной компании и «Белоруснефти». компания ежегодно экспортировала на Украину топлива на 20 миллиардов гривен. Но закупала топливо в России, где, соответственно, платила налоги в бюджет РФ.

Это и позволило обвинить ее в финансировании России.

Киев, Платон Ефимчук

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