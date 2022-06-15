В Крыму снова затопило республиканскую больницу

В Симферополе в очередной раз затопило здание Республиканской клинической больницы имени Семашко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники больницы выложили в соцсетях видео: после сильного ливня с потолка на нижних этажах здания потоком бежит вода. В итоге некоторые помещения оказались затоплены по щиколотку.

Ситуацию прокомментировал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский:

«Вчера в результате выпадения обильных осадков и ввиду особенностей рельефа участка, где находится здание МРМЦ ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», в стояках ливневой канализации здания создалось давление, что привело к порывам трубопроводов в цокольном этаже. Вследствие создавшейся ситуации произошло подтопление помещений цокольного этажа. Сразу отмечу, что ни оборудование, ни имущество больницы не пострадало. Последствия подтопления оперативно были устранены. Хочу подчеркнуть, что данная ситуация не связана с существующей системой ливневой канализации самого здания медицинского центра, а произошла в результате скопления воды в месте ее дренирования. Совместно с министерством чрезвычайных ситуаций по Республике Крым, администрациями города Симферополя и Симферопольского района прорабатываем варианты решения проблемы».

Напомним, больницу уже топило после дождей в мае прошлого года. Тогда причиной назвали сбой автоматики на локальных очистных сооружениях.

Симферополь, Олег Яковенко

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