Западные военные эксперты бьют тревогу: у украинского командования большие проблемы с управлением войсками. Кроме того, обучение военнослужащих обращению с новейшими западными системами вооружения идёт из рук вон плохо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает американский CNN.

«Обучение солдат новым системам требует времени и уводит необходимых бойцов с поля боя. Кроме того, украинские военные часто предпочитают не использовать незнакомые западные системы в ходе боев», – отмечается в статье.

Еще одна проблема – это непонимание аналитиками США того, что на самом деле происходит на фронте.

«Официальные лица признали, что у США нет четкого представления о том, куда идет западное оружие или насколько эффективно оно используется после того, как оно пересекает границу с Украиной, что затрудняет прогнозы разведки о боевых действиях и принятие политических решений о том, как и когда пополнить запасы Украины», – пишут журналисты.

«Также трудно предсказать, как украинские вооруженные силы поведут себя в решающий момент, потому что по мере роста потерь в бой отправляются наспех обученные гражданские добровольцы. Их эффективность под огнем – неизвестная величина», – сказал изданию представитель НАТО.

Авторов статьи беспокоит, что Москва не собирается объявлять о завершении операции в ближайшие месяцы.

«Путин по-прежнему верит, что в конечном итоге он добьется успеха – и будет либо физически контролировать, либо приобретет некую форму политического контроля над Украиной», – отмечают в CNN.

Между тем, отмечает издание, «затяжная война увеличивает экономические издержки для Запада, и в первую очередь, на энергоносители, что приводит к недовольству обывателей. Поэтому некоторые официальные лица опасаются, что западная поддержка Украины может ослабнуть».

Симферополь, Валентин Карамазов

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