Европейцы больше хотят мира «как можно скорее», чем «справедливости» для Украины

35% европейцев выступили за «мир на Украине, как можно скорее». В то же время, «справедливости, несмотря ни на что» хотят лишь 22%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят данные последнего социологического исследования Европейского совета по международным отношениям, которое публикует британская The Guardian.

Соцопрос, кроме Великобритании, проводился в 9 странах ЕС: Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

«Опрос ECFR показал четкое разделение между теми европейцами, которые хотят мира как можно скорее (35% в среднем по 10 странам), и теми, кто хочет справедливости, определяемой как восстановление территориальной целостности Украины и привлечение России к ответственности (22%)», – пишет The Guardian.

При этом 20% респондентов не смогли определиться между этими позициями, заявив, что поддерживают обе.

Самое большое число сторонников немедленного установления мира исследование зафиксировало в Италии (52%), а наибольший процент сторонников «справедливости» – в Польше (41%).

«Виновником конфликта» 73% респондентов из 10 стран считают Россию. Что не удивительно, с учётом круглосуточной антироссийской пропаганды. Однако о необходимости уменьшить зависимость от российских энергоресурсов заявили только немногим больше 50% европейцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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