На Украине заявили о предотвращении теракта против Зеленского

Против главы украинского государства якобы готовился теракт. Злоумышленников «схватили в последний момент».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе ежедневного национального телемарафона заявил замглавы МВД Украины Евгений Енин.

Чиновник не привёл никаких подробностей, однако обещал всё рассказать «после победы».

«Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом значительно больше», – туманно выразился Енин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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