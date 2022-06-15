Запад откажется от Украины в случае потери Зеленским всех южных портов – киевский политолог

Западу не нужна Украина без доступа к Чёрному морю. Поэтому там готовы отдать сейчас России уже занятые территории – лишь бы сохранить побережье вокруг Одессы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Либо нужна массированная военная помощь, и добиться такого соотношения сил, чтобы с позиций более-менее приемлемых для нас садиться за стол переговоров – Зеленский же не отказывается от переговоров. Либо сейчас это делать. Но главное, что можно пропустить такой поворот, когда Россия может пойти дальше. Даже в условиях военной эскалации, даже если нам поставят гаубицы.

Это тоже надо просчитать, потому что, если удастся, если дальше будет продолжаться война – все может быть, на войне нелинейная логика, время меняется очень быстро. Они будут двигаться дальше. Они пойдут на юг – Николаев, Очаков, Одесса. Отрезать нас от Черного моря.

Если они отрежут нас от Черного моря, они добиваются своей цели – смены геополитического формата Украины. Потому что без моря, без портов азовских и черноморских, мы теряем всю логистику, но Черное море – это ее и военная составляющая. Мы будем отрезаны от моря, и это будет сухопутная страна с одним выходом – бутылочка Чоп, Ужгород, Львов на запад – все. Это их цель.

Потом мы не будем интересны никому – ни Западу без Черного моря, и им тоже – это и есть демилитаризация Украины… В этом смысл операции. И потом уже Харьков – это неважно. Главное – юг. В Донбассе задача, я так понимаю, их – перемолоть там все боеспособные наши части, потом двинуться туда.

И Запад этого не хочет, потому что он прекрасно понимает, да даже еще Приднестровье. Тогда Приднестровье, Молдова и Румыния, и так далее. Запад этого не должен допустить.

Но Запад теперь думает – либо сейчас, пока еще хоть потеряно немного, давайте скажем так. Вот они будут считать, что сейчас потеряно, а, вдруг, получится так, что можно больше потерять? Может, сейчас лучше садиться за стол», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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