Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов будет продлен

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов будет снова продлен.

Росавиация пока не опубликовала официального сообщения, но в аэропортах и авиакомпаниях информацию уже получили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элисту будет действовать до 3 часов 45 минут московского времени 24 июня 2022 года.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»