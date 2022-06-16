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Четверг, 16 июня 2022, 11:10 мск

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Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов будет продлен

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов будет снова продлен.

Росавиация пока не опубликовала официального сообщения, но в аэропортах и авиакомпаниях информацию уже получили.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элисту будет действовать до 3 часов 45 минут московского времени 24 июня 2022 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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