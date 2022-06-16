Пассажирское сообщение между Крымом и югом Украины обещают возобновить в июле

Пассажирское сообщение между Крымом и югом Украины будет возобновлено с 1 июля. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о восстановлении как автобусного, так и железнодорожного движения в Херсонскую и Запорожскую область.

По словам Аксенова, с 1 июля будет запущена одна тестовая пара поездов: «Там три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток», – уточнил глава РК.

К 1 июля планируется организовать и регулярное автобусное сообщение между Крымом и освобожденными территориями Украины.

Сейчас ведется оборудование пограничных и полицейских постов на железнодорожных вокзалах, а также работы по расширению пропускной способности автомобильных КПП на границе.

Симферополь, Олег Яковенко

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