В России резко выросло число машин со скрученным пробегом

В России резко выросло число машин на вторичном рынке, имеющих признаки скрутки пробега – к такому выводу пришли специалисты портала «Дром.ru», проанализировав состояние более 250 тысяч автомобилей, проданных в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в конце 2021 года корректировка показателей одометра отмечалась в 16% случаев, то сейчас в таком состоянии продается почти 65%.

Лидерами по подобным «хитростям» стали Еврейская АО, где этот показатель составляет 73%, Республика Алтай – 70,4% и Хакасия – 69%. Достаточно много таких авто и в других регионах Сибири.

Минимальный уровень зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, но и он составляет 45%.

В 2021 году признаки скрученного пробега были в основном у автомобилей стоимостью до 500 тыс рублей, а сейчас – из-за удорожания машин – они есть у 68% автомобилей стоимостью до 800 тыс рублей, отмечает «Коммерсант». Однако велик шанс купить автомобиль с заниженным пробегом и в сегменте от 0,8 млн до 1,5 млн рублей – признаки скрутки имели 59% таких предложений. В высоком ценовом сегменте ( от 1,5 до 5 млн рублей) данные одометра оказались занижены у 43% машин, а от 5 млн – у каждого третьего автомобиля.

Отметим, что в текущем году рынок подержанных авто в России демонстрирует падение. Так, в мае объем продаж сократился на 7% к апрелю и на 30% к 2021 году.

Однако некоторые регионы демонстрируют прямо противоположную тенденцию. Например, в Крыму в апреле продажи бу авто выросли в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,6 тыс штук. А в Севастополе – в 30 раз: более 1 тыс 170 машин против 39 в апреле 2021-го.

Москва, Игорь Юров

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