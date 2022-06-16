The Guardian: Никто не заставит Россию выплачивать репарации Украине

В мире нет легальных юридических механизмов, которые могли бы принудить Россию «возместить ущерб Украине, нанесённый в результате боевых действий». Кроме того, ни одна международная юридическая инстанция не имеет таких полномочий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на доклад британского аналитического центра «Ceasefire» пишет издание The Guardian.

Аналитики впервые попытались профессионально разобраться в этом вопросе и констатировали, что в создании глобального механизма, требующего от России выплаты компенсаций Украине, «нет никакого прогресса».

«В отчете делается вывод о том, что, по разным причинам, ни Международный суд, ни Международный уголовный трибунал, ни Европейский суд по правам человека не в состоянии в ближайшее время присудить компенсацию в объеме и масштабе, которых требует конфликт на Украине», – пишет издание.

«Юридическое обязательство по выплате репараций стало бы для России тяжёлым бременем, так как, разумеется, она не будет платить их по доброй воле. Между тем, механизмы принуждения России к выплате таких репараций в настоящий момент отсутствуют», – переживают аналитики из «Ceasefire».

Они предположили, что создать специальный следственный орган могла бы Генеральная ассамблея ООН, как это было в случае с Сирией. Но учитывая статус России как члена Совета безопасности ООН и обладателя право вето, такая идея выглядит нереализуемой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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