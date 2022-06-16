В Алуште не могут завершить реконструкцию набережной

В Алуште до сих пор не могут завершить реконструкцию набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитальный ремонт начался несколько месяцев назад и должен был завершится к началу туристического сезона. А начинается сезон, как известно, с 1 мая. Однако в майские праздники прогуляться по набережной было невозможно. Чиновники заявляли, что «активную фазу строительных работ планируется завершить до начала курортного сезона».

Прошло еще полтора месяца, но реконструкция до сих пор не закончена. Сейчас городские власти сообщают, что почти закончены работы на берме и завершаются у ротонды. На вопрос, когда можно будет подойти к одному из символов туристической Алушты, отвечают «уже скоро».

А вот на завершение реконструкции центральной части набережной потребуется еще около месяца.

Алушта, Лиана Макоба

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