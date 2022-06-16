Шольц и Макрон покинули Киев с украинским списком «адских антироссийских санкций»

В Киеве завершилась встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Ермак у себя в телеграм-канале.

Чиновник похвастался тем, что ему удалось передать европейским лидерам папку со списком новых «тотальных антироссийских санкций», разработанных совместно с экс-послом США в России Майклом Макфолом. Санкции подразумевают, в том числе «полное газовое эмбарго» против РФ.

«Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго», – написал Ермак.

Отметим, что согласно последним исследованиям, уставшие от антироссийских санкций жители стран ЕС всё больше хотят прекращения экономической войны с Россией. Так, 35% европейцев выступили за «мир на Украине, как можно скорее». В то же время, «справедливости для Украины, несмотря ни на что» хотят лишь 22%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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