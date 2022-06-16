Пасечник рассказал об украинских пленных в ЛНР

На сегодняшний день на территории Луганской народной республики находятся около 700 пленённых военнослужащих ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, новые пленные прибывают ежедневно, их судьбу будет решать суд республики.

«Безусловно, эта цифра постоянно меняется, в сторону увеличения. Что с ними будет – я думаю, будет решать суд, будет решать трибунал», – приводит слова Пасечника издание «Донбасс решает».

Глава ЛНР добавил, что наказание будет зависеть от тяжести совершенных всушниками преступлений.

Отметим, что в подвалах окружённой союзными силами РФ и ЛНР промзоны Северодонецка укрываются до 2500 украинских боевиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»