Готовившему теракт в Крыму вынесли приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, обвиненному в подготовке теракта в Крыму и попытке уехать воевать в Сирию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, всего мужчина признан виновным по 8 статьям: содействие террористической деятельности, публичные призывы к экстремизму и терроризму, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и покушение на совершение теракта.

В частности, следствие установило, что мужчина договорился со знакомым совершить теракт в одном из учебных заведений Крыма, приобрел для этого он приобрел компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство.

Кроме того, весной 2021 года он решил вступить в ряды террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. «Действуя с указанной целью, подсудимый и иное лицо получили сведения о маршрутах следования на территорию САР, в том числе пересечения государственных границ, осуществлял мониторинг цен и услуг транспортных компаний, а также разработал маршрут убытия в САР», – сообщили в суде.

Планы были сорваны сотрудниками ФСБ, задержавшими мужчину.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима. Осужденный так же должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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